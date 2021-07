Champions League papalo sa Setyembre

INAASAHANG walong koponan ang hahampas sa Philippine National Volleyball Federation Champions League men’s competition sa darating na Setyembre 19-24.

Kabilang sa virtual meeting na isinagawa ng PNVF, sa pangunguna ni president Ramon “Tats” Suzara, nitong Sabado ng gabi ang mga representative mula sa mga koponan ng Cignal HD, Go for Gold-Air Force, Navy, Instituto Estetico Manila at PLDT dagdag pa ang isang koponan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

“It is also one of the PNVF’s 10-point agendas which is to serve Filipino families with entertainment through volleyball and to make volleyball a widely played sport by elevating it through high-performance competition,” hayag ni Suzara.

Layunin ng Champions League na mapalakas at panatili ang programa ng national team sa pamamagitan ng alternate platform at matulungan ang pagpapalakas sa men’s volleyball sa bansa.

Pinaplano ng PNVF na ganapin sa Ilocos Norte Centennial Arena sa Laoag City o sa Bren Guiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga ang nasabing torneo. (Janiel Abby Toralba)