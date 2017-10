Chalk allowance dodoblehin

Simula sa Enero 1, 2018, maaari nang madoble ang tinatanggap na chalk allowance ng mga public school teacher.

Inihahabol ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na maikarga sa 2018 national budget ang karagdagang pondo para sa taunang chalk allowance ng mga guro.

Ang orihinal na budget para sa chalk allowance ng mga guro sa susunod na taon ay P2,500 lamang subalit gusto itong doblehin ni Recto dahil hindi lang naman chalk ang binibili ng mga guro.

“Gawin nating P5,000. Doubling it will cost less than P2 billion…” ayon sa senador.

“Chalk allowance is to teachers as what bullets are to soldiers. Diyan kinukuha ni Teacher ang pambili ng cartolina, papel, pen, USB, internet load. On 200 classroom days, bale kakarampot na P12.50 a day ang budget n’ya,” katuwiran ni Recto.

Bukod sa chalk allowance, pinatataasan din ng senador ang clothing allowance ng mga guro, mula P5,000 ay gagawin na itong P8,000.

“All of the above are doable, and are in the pipeline. They can take effect in 12 weeks, or by January 1. Kaun­ting push na lang,” pagtiyak ni Recto.