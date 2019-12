Chairman’s Cup race handog ng Philracom

ISA na namang bigating karera ang handog ng Philippine Racing Commission (Philracom) tampok ang Philracom Chairman’s Cup at ang 3YO Impor­ted/Local Challenge Race Championship sa Linggo sa Saddle and Clubs Leisure Park sa Naic, Cavite.

Isinasagawa taon-taon ang Chairman’s Cup bilang parangal sa mga nagdaang Philracom chief. Ngayong taon, binibigyang-pugay si late Makati Mayor Nemesio I. Yabut, pinuno ng Philracom taong 1978 hanggang 1986.

May entry si Melanie Habla sa 2,000-meter Chairman’s Cup kabilang sina Shanghai Gray (joc­key KB Abobo) at Weather Lang (jockey JL Paano).

Kasali rin sina Jayz (jockey JA Guce/SC Stockfarm), Real Gold (JP A.

Guce/C&H Enterprise) at The Accountant (RO Niu Jr./Luis Aguila).

Kalahok naman sa Philracom Imported/Local Challenge Race Championship si Magtotobetsky ni Mr. Leonardo Javier Jr. at papatungan ni jockey AM Villegas.

Hindi naman magpapahuli sa Challenge Race na may total prize na P1.5 million sina Bullish Desire (jockey LA Abrea/Jan Anthony Coching), Joyous Solution (JB Guce/Allan Keith), Queensboro (RO Niu Jr./Feliciano Tolosa) at Will To Win (MA Alvarez/Wally Manalo).