Chairman na utak ng 7 PDEA agent ambus todas sa NBI, SAF

Patay ang isang barangay chairman na utak umano sa pananambang sa pitong ahente ng Philippine Drug Enforcemwnt Agency (PDEA) noong 2018 matapos itong manlaban at makipagputukan sa mga awtoridad habang isinisilbi umano ang kanyang warrant of arrest sa Lanao del Sur kamakailan.

Magkasanib sanang isisilbi ng NBI, Philippine Drug Enforcement Unit (PDEU) at Special Operations Group (SOG) ng Lanao del Sur Police Provinvial Office at Special Action Force (SAF) ang warrant of arrest ng suspek na si Illiam Comayog, barangay chairman ng Inuda­ran, Tagoloan II at dating Municipal Mayor ng Tagolan II, Lanao Del Sur pero pumalag ito bandang alas-tres ng hapon noong Abril 13.

Sa halip na sumuko, hinagisan umano nito ng M79 grenade launcher at pinaputukan gamit ang M16 rifle ang mga pulis na ikinasugat ni Patrolman Rasul Asilum. Gumanti ng putok ang mga pulis at tinamaan ito sa katawan. Ideneklara itong dead on arrival sa Wao District Hospital. Nasamsam sa pinangyarihan ng insidente ang ilang matataas na kalibre ng baril.

Nabatid kay NBI OIC Director Eric Distor na may warrant of arrest ang suspek sa paglabag sa R.A. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act 2013 na inisyu ng RTC Branch 10 ng Marawi City noong Pebrero 2019. (Juliet de Loza-Cudia)