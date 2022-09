Cha-Cha ni Robin may tsansa kay PBBM

Malaki ang tsansang maisasakatuparan ang isinusulong na Charter Change (Cha-Cha) ni Senador Robin Padilla partikular ang panukalang federal system parliamentary form na uri pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Ito ang paniniwala ni Senate Minority leader Koko Pimentel matapos na simulan ng Senate Committte on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinamumunuan ni Padilla ang serye ng pagdinig kaugnay sa panukala.

“Meron sigurong chance kasi ang partido ni BBM Partido Federal so kung tunay sila sa pangalan ng partido dapat once in a while o dapat parati mine-mention ang federalism as plataporma. Baka may chance siguro tayo rito sa admin na ito,” ayon kay Pimentel.

Gayunpaman, naniniwala ang Senador na pagdating sa pagsusulong ng Cha-Cha partikular sa pagbabago ng porma ng pamahalan ay kailangan dito ng mahabang pasensya dahil na rin sa mahabang proseso na dadaanan nito.

“Puwede ngang unahin mo isa, bago ang pangalawa kasi kung sabay baka ma-shock masyado ang sistema at malito ang ating mga kababayan pinakamagandang overhaul dalawang changes, parliamentary tapos federal pero ako happy na kahit maumpisahan ang isa,” ayon sa senador.

Suportado niya umano ito dahil sa magandang dulot pagdating sa mabilis na pagtugon ng gobyerno. (Eralyn Prado)