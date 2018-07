Cha-cha ni Alvarez ‘di papopormahin sa Senado

TINAWAG na ‘political elite initiative’ ni Senador Ralph Recto ang planong People’s Initiative ni House Speaker Pantaleon Alvarez upang isulong ang pagpapaliban ng halalan sa susunod na taon.

Ayon pa kay Recto, hindi ito maituturing na People’s Initiative bagkus ay speaker’s initiative.

Tiniyak naman ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na gagamitin ng mga senador ang lahat ng kanilang kakayanan upang labanan ang anumang pagtatangka na ipakansela ang 2019 midterm elections.

“It goes without saying, majority of the senators, even those running for re-election will fight tooth and nail any attempt to cancel the 2019 midterm elections simply because it is wrong and self-ser­ving,” saad ni Lacson.

Dapat anyang maalala ni Alvarez na ang People’s Initiative ay alternatibong paraan sa pagbabago ng Kons­titusyon na nanga­ngailangan din ng partisipasyon ng Senado alinsunod sa Article 17 ng Saligang Batas.

Duda naman sina Senador Chiz Escudero at JV Ejercito na kaka­yanin pa ang naturang inisyatibo sa nalalabing panahon bago ang 2019 elections dahil bukod sa dapat na mangalap ng lagda ng 12% ng total registered voter kaila­ngan pang beripikahin ito ng Commission on Elections (Comelec).

Nagtaka rin si Escudero kung bakit ‘obsessed’ si Alvarez sa pag-postpone sa halalan.

Sinabi ni Ejercito na mahirap din ipaliwanag sa taumbayan ang naturang hakbang dahil inaasahan na nila ang halalan sa susunod na taon.

Para naman kina Senador Grace Poe, Kiko Pangilinan at Win Gatchalian, pag-aaksaya lamang ng pondo ang pagsusulong ng People’s Initiative.