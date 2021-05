Cha-Cha itutuloy ng Kamara

Ipagpapatuloy umano ng Kamara ang deliberasyon ng panukalang pag-amiyenda sa economic provisions ng Konstitusyon sa pagbubukas ng sesyon sa Mayo 17.

Tiniyak din ni House Committee on Ways and Means chairperson at Albay Rep. Joey Salceda na tanging economic provisions lang ang gagalawin nila at walang gagawing pagbabago sa termino ng mga kasalukuyang nakaupo.

Kasama sa panukalang amiyendahan sa Resolution of Both Houses No. 2 ang pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga kompanyang itatayo sa bansa.

Para kay Salceda, masyadong prinotektahan ng mga gumawa ng 1987 Constitution ang Pilipinas na naging dahilan para malimitahan aniya ang pag-unlad nito.