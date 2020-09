Cezar Mancao itinalaga sa DICT

Itinalaga si dating police officer Cezar Mancao II bilang chief ng Cybercrime center.

Ito ang kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology (DICT) kung saan si Mancao ay executive director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC).

Sa kabila nito, hindi alam ng DICT kung kelan magsisimulang manungkulan si Mancao sa kanyang posisyon at wala pa rin pahayag mula sa Malakanyang.

Sa ilalim ng ybercrime Prevention Act of 2012, ang CICC ang nangangasiwa sa pagbuo ng national cybersecurity plan at gumagawa ng mga epektibong hakbang para mapigilan ang mga cybercrime activities at pag mo monitor sa cybercrimes.

May mandato rin ito na mag- facilitate ng international cooperation sa intelligence, investigations, training at capacity building may kaugnayan sa cybercrime prevention, suppression at prosecution.(Juliet de Loza-Cudia)