CEU markado sa Foundation Cup

EARLY favourite ang Centro Escolar University (CEU) sa paparating na PBA D-League Foundation Cup.

Babantayan ang Scorpions sa pagbubukas ng torneo sa July 25 sa bagong Paco Arena kasunod ng runner up finish sa Cignal-Ateneo sa season-opening conference kahit walo lang ang players ni coach Derek Pumaren.

“The seven or six players from last conference would still be there, but the rest manggagaling sa training team namin while the others are from our recent tryouts. So this is going to be a totally different team,” sabi ni CEU assistant coach Gabby Velasco sa kanyang pagbisita sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa Amelie Hotel-Manila kahapon.

Kasama ni Velasco sa weekly forum na hina-handog ng San Miguel Corp., Braska Restaurant, Amelie Hotel at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) sina Technological Institute of the Philippines (TIP) coach Potit De Vera, Marinero Pilipino coach Jonathan Banal at D-League officials Mauro Bengua at Rosc Teotico.(Janiel Abby Toralba)