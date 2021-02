CEU face-to-face class aprub kay Isko

Pinayagan na ni Mayor Isko Moreno na magsagawa ng limitatong face-to-face class ang Centro Escolar University (CEU) sa gitna ng COVID-19 pandemya.

Inaprubahan ito sa pulong nina Moreno at mga opisyal ng CEU kamakalawa kung saan dumalo sina CEU School of Dentistry Dean Dr. Pearly Lim, Community Dentistry head Dr. Felipe Wilfredo Espineli at Security Department head Col. Nicanor Grino.

Paliwanag ng CEU, naantala ang graduation ng kanilang mga estudyante dahil sa kawalan ng practicum sanhi ng quarantine restriction.

Nabatid na sakop ng limited face-to-face class ang mga graduating student mula sa School of Dentistry.

Kinakailangang sumunod ang CEU sa mga health at safety protocol ng Commission on Higher Education (CHED) at ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. (Juliet de Loza-Cudia)