Cesca pinasilip ang alindog

HINDI nawala sa sistema ni Philippine SuperLiga (PSL) star Aurea Francesca ‘Cesca’ Racraquin ang pagiging isang tunay na atleta kahit may banta ng pandemyang Covid-19 dahil sa wala pa ring patid na pagwo-workout.

Pinatunayan niya ito ng 23-anyos, may taas na 5-7, tubong Quezon City at Marinerang Pilipina Lady Skippers outside hitter nang ipangalandakan niya ang kanyang progress body fit.

Sa Instagram story kahapon ng dalagang balibolista, makikitang nagpapaganda nang todo siya ng kanyang wankata.

Nasa IG story niya noong Disyembre 2019 ang dating alindog bago nagseryos ng mag-workout.

“It’s been a roller coaster. But I’m slowly getting there,” caption ni Racraquin, na naglaro rin sa Pocari Sweat Lady Warriors at Creamline Cools Smashers ng Premier Volleyball League (PVL), at sa San Beda University-Mendiola ng National Collegiate Athletic Association (NCAA). (Aivan Denzel Episcope)