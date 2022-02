Pareho ang pangalan ngunit magkaiba ang tinutukoy. Ito ang nangyari kamakailan ng tinanong tayo tungkol sa cervical cancer ng ating tagasubaybay na nananakit ang leeg. Dahil dito, kinakabahan siya na baka yun nga ang kaniyang karamdaman, at kung ikakamatay ba niya ito.

Pangunahin nating binigyan ng kahulugan ang cervical area. Ang kaniyang nirereklamo ay bahagi ng spinal area sa bandang leeg, ang cervical spine. Unang bahagi ito ng spinal vertebrae kung saan naka dugtong ang bungo sa itaas at sa thoracic spine sa ibaba. Sa kabilang kamay naman, ang madalas na magkaroon ng kanser ay ang cervix uteri na kwelyo ng matres o uterus. Makikita ito kapag naeksamin ng mga obstetrician-gynecologists. Mukhang nawala ang sakit ng leeg niya dahil mas naging interesado sya sa cervical cancer.

Katulad ng karamihang kanser, hindi naman natin malalaman kung mayroon tayo kaya mahalaga ang magpaeksamin ng regular. Ang kanser na ito ay pangalawa na madalas na mangyari sa mga kababaihan at kung pagsasamahin ang mga lalaki at babae, pang lima naman. Maraming risk factors ang pwedeng panggalingan nito, kasama na ang paninigarilyo, mahinang immune system at may sakit na HIV o AIDS, paggamit ng contraceptive pills mahigit sa 5 taon, multiparity o may higit sa 3 anak, maagang nakipagtalik at madami o paibaibang katalik, at may tinatawag na “Male factor”. Isang dahilan din ay ang HPV o human papilloma virus na maaaring mahawa sa seksual na contact, at maari din sa balat, bibig, ari o pwetan.

May mga eksaminasyon na pwedeng gamitin ang ob-gyn at kabilang dito ang Pap smear o Papanicolaou smear, acetic acid wash, sinisilip sa pamamagitan ng colposcopy at maaaring makakuha ng para sa biopsy at may HPV-DNA test. Kung sakali talagang makumpirma na kanser nga, depende sa laki, kung may nadadamay na karatig na lugar o kung mayroon sa ibang parte ng katawan o metastasis, inooperahan ito, at kung minsan ay may kaakibat na radiotherapy at chemotherapy. Ksama sa mga desisyon, maliban sa stage at grade nito ay kung bata pa ang pasyente at kung hindi pa nagkakaanak o gusto pang magkaanak. Kaya sa consent ay hindi lang ang pasyente ang hinihingan ng consent, pati na din ang asawa nito.

Madami din naman ang dapat gawin upang bumaba ang risk na magka kanser ng cervix. Iwasan ang sexual activities, kung hindi maiwasan, sa isa lamang na partner. Gumamit ng barrier protection at spermicidal gels, at magpabakuna laban sa HPV.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe! Be vaccinated and boostered!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.