Certain To Win humarabas

BINIGO ng kabayong Certain To Win ang mga panatiko ni Senor Lucas matapos angkinin ang panalo sa 1st District Councilors Sprint Trophy Race kahapon sa Metro Turf sa Malvar-Tanauan City, Batangas.

Hinayaan lang ni Certain To Win na mauna sa largahan ang paboritong Senor Lucas­ at Yalla, pero bago sumapit ang far turn ay lumapit na ito sa unahan.

Pagsapit ng huling kurbada ay kumapit na sa unahan si Certain To Win na nirendahan ni class A rider RD Raquel Jr.

Pukpukan sina Certain To Win, Yalla at Senor Lucas sa rektahan pero sa huling 100 metro ng laban ay inagaw na ng winning horse ang bandera.

“Sabi ko medyo pagod na sina Yalla at Senor Lucas kaya nararamdaman ko na mananalo kami lalo na noong nakakapit kami sa home turn,” kuwento ni Raquel Jr. (Elech Dawa)

Nagwagi si Certain To Win ng may dalawang kabayo ang agwat sa nasegundong Senor Lucas, tersero si National Pride habang pang-apat ang Pinagtipunan.