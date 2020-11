Ceres bus pasaway sa kalye, winarningan ng mayor

Nagbabala si Mayor Edgardo Labella sa Ceres Liner na ayusin ang kanilang sistema makaraang masangkot sa magkakasunod na aksidente sa daan ang mga bus ng nasabing kompanya sa Cebu City, sa nagdaang buwan.

Nabatid pa na maging sa ibang mga local government unit ay nasangkot ang mga Ceres bus sa aksidente.

Sabi ni Labella, “We would like to make an admonition that this is getting out of hand because of the number of accidents. It is alarming so we called them to a meeting with other concerned agencies.”

Kung hindi umano susunod ang bus line sa panawagan ng lokal na pamahalaan ay pagbabawalan na ito na makabiyahe sa lungsod, ayon pa sa alkalde.

“If they cannot shape up, we can stop allowing them to travel the Cebu City streets, if only to prevent the loss of lives to our people in the City of Cebu,” dagdag ng alkalde. (Prince Golez)