Celtics nginatngat ang Nuggets

Maangas na bumuwelta si Boston star Kyrie Irving matapos ang isang larong pahinga sanhi ng natamong gasgas para giyahan ang pagngat­ngat ng Celtics sa Denver­ Nuggets, 124-118, Miyerkoles ng gabi sa kanilang teritor­yo.

Rumesbak ang Celtics­ buhat sa nakapanlulumong kabiguan sa malatang Chicago Bulls, ipinoste ang kanilang ika-24 na panalo sa 30 laro.

Nagbalandra si Irving sa loob ng 32 minuto ng 30 points sa 12 of 19 shooting.

Pinagpahinga ng Cel­tics si Al Horford pero kontrolado ng tropa ang halos kabuuan ng laban at hindi na natinag sa huli, base sa ulat ng The Associated Press.

Umiskor si Jaylen Brown ng 26 at nagdagdag si Aaron Baynes ng 17 puntos para sa Boston.

Hindi pa nagawa ng Nuggets na makahulagpos ng panalo matapos na gibain ang Pistons, para lasapin ang kanilang ika-13 pagkatalo sa 28 games.

Rumolyo si Gary Harris ng 36 at dinagdagan ni Jamal Murray ng 25 puntos para sa Denver.