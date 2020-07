Celtics may bagong armas

IPINAGMAMALAKI ni Boston Celtics shooting guard Marcus Smart ang dagdag puwersa ng kanilang koponan.

Ayon kay Smart, malupit at malaki ang maitutulong ng kanilang hugot na si Rob Williams.

“No offense to the other guys on our team, but Rob is a different type of freak of nature when it comes to athleticism and ability to go and change shots at the rim,” aniya.

Ganap nang naka-recover ang 22-anyos na big man mula sa kanyang injury kaya naman gumagawa na agad siya ng ingay sa kanilang ensayo. (Elech Dawa)