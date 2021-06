Cellphone ‘di mabitawan, iniwan ng BF

Hello, gusto ko lang na malinawan sa ibig sabihin ng panaginip ko. Twice ko na kasi napanaginipan ‘to. Sa unang panaginip ko daw, kasama ko ang boyfriend ko sa kuwarto, pero siya lang ang nakayakap sa akin dahil hawak ko daw ang cellphone ko at nagta-type, pero hindi ko na maalala kung ano ‘yun or kung may ka-text ako, maya-maya tumayo na siya at iniwan ako, doon ko lang daw siya hinabol saka niyakap. Sa pangalawang panaginip ko na tungkol din sa cellphone, kausap ko naman daw ang mama ko habang nakaupo kami sa sala, or mas tama ata na kausap niya ako kasi hindi ko daw siya pinapansin kahit matagal na siyang nagsasalita, nakahawak lang uli ako sa cellphone ko tapos maya-maya tumawag ang boyfriend ko at sinabing break na kami, napaiyak daw ako tapos sinabi ko kay mama, ang sabi niya lang sa akin dahil daw sa cellphone ko ang lahat, nag-iba na daw ako.

– Rosy

Ang mga panaginip tungkol sa cellphone ay nangangahulugan na kailangan nating maglagay ng distansya sa isang sitwasyon sa ating buhay.

Sa iyong panaginip, posible itong mangahulugan na gusto mong magpahinga muna sa iyong ginagawa o kaya’y lumayo muna sa isang grupo o tao sa iyong buhay, pero wala kang lakas ng loob para gawin ito kahit gusto mo.

Naghahayag din ng babala ang usapan o conversation na ginawa mo sa iyong cellphone. Pwedeng ito ang madalas mong naririnig kapag gising ka, pero hindi mo ito binibigyang atensyon.

Iba-iba naman ang kahulugan ng natanggap mong tawag sa cellphone, na pwedeng maging simbolo ng nangyayari sa iyo o kaya’y direksyon ng iyong buhay. Minsan, mayroong mensahe na pwedeng unawaan nang literal.

Dahil nakausap mo ang iyong boyfriend sa cellphone, nangangahulugan ito na mayroon kayong matibay na komunikasyon o kaya ay kabaligtaran nito. Pwede itong maging sign na mayroong problema sa inyong relasyon.

Kapag emosyonal ka sa iyong pakikipag-usap sa cellphone sa iyong panaginip, ibig sabihin nito ay pinipigil mo ang iyong damdamin at gustong-gusto mo na itong ilabas.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.