CEBUPAC-GOKONGWEI lugi ng P9B

Umabot na sa P9.1 bilyon ang net loss o ang nalugi sa Cebu Pacific ng mga Gokongwei nung first half ng taon lalo na’t nang walang bumiyahe sa mga eroplano nito ng ilang linggo ng first half ng taon.

Sa disclosure nito sa Philippine Stock Exchange, sinabi ng Cebu Pacific na nasa pamumuno ni Lance Gokongwei na unang nagsuspinde ng ilang biyahe sa China, Hong Kong, Macau, at South Korea dahil sa mga travel restrictions.

Dahil sa pagkalat ng COVID-19 pandemic sa buong mundo, nagpatupad na rin ng lockdown ang administrasyong Duterte nung Marso at nasuspinde na lahat ng biyahe nito simula March 19, 2020 maliban na lang sa mga sweeper flights para tulungan ang mga stranded na turista.

Sabi ng Cebu Pacific, Abril na ito nakabiyahe ulit at mga cargo flights lamang sa bansa. Dagdag ng kompanya, tumatakbo na ulit ang cargo flights nito sa Japan, Thailand, China at Hong Kong at June 3 lamang ulit ito tumanggap ng pasahero. Ang mga flights pang pasahero ay pang domestic lamang at limitado pa rin ito.

Sabi ng Cebu Pacific, bumagsak sa P17.3 bilyon ang revenues o benta nito nung first half ng taon, mas mababa ng 61% kaysa sa P44.7 bilyong kita nito nung first half ng 2019. Umabot lamang sa P11.5 bilyon ang passenger revenues ng Cebu Pacific nung first half ng taong ito samantalang nasa P33.3 bilyon ito nung first half ng 2019. Bagsak din ang cargo revenues na umabot lamang sa P2.2 bilyon nung first half ng 2020 kumpara sa P2.8 bilyon nung first half ng 2019.

Bumaba man ang gastos o operating expenses ng Cebu Pacific ng 32% sa P24.3 bilyon nung first half ng 2020 kumpara sa P35.9 bilyong gastos nito nung first half ng 2019, lugi pa rin ito dahil mas malaki ang gastos o expenses kaysa sa kita o revenues.(Eileen Mencias)