Cebuano song bida sa Papal Mass

Laking tuwa ng Basilica Minore de Cebu makaraang ianunsyo ng Vatican na gagamitin sa misa ni Pope Francis nitong Linggo ang ‘Batobalani sa Gugma’, o ang awit tuwing novena mass.

“Of course, we are very happy and elated that it (Gozos) will be used because we know that the Santo Nino has a very major role in the celebration of the 500 years,” ani Fr. Ric Anthony Reyes, spokesperson ng basilica.

Gagamitin din sa misa ng Santo Papa ang isa bang Cebuanong awitin na ‘Maria, Rayna sa Pilipinas’. Kaugnay ito ng selebrasyon ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas.