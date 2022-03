Cebu tinulak balik face-to-face class

Suportado ni Cebu City Mayor Michael Rama ang muling pagpapatupad ng face-to-face class sa kanilang siyudad.

Wika ni Rama, kanyang isasanguni sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) at Department of Health (DOH) na ibalik na ang face-to-face class sa Cebu City.

Sa oras na payagan sila sa in-person class, sisimulan nila ito sa mga eskwelahan na magre-request ng face-to-face learning, isusunod naman nila ang kanilang mga pampublikong paaralan.

“We’ll do for our primary students, 5 to 11, kindergarten to Grade 6, high school, 12 to 17, then senior high and college, 18 and above,” wika ng alkalde.

Papaigtingin din ng lokal na pamahalaan ng Cebu ang kanilang COVID-19 vaccination program bilang paghahanda sa pagpasok ng mga estudyante sa paaralan.

Pinaalala rin ng alkalde sa mga magulang at guro ang tungkol sa kahalagahan ng pagbabakuna sa kabataan.

“Vaccination is the way to liberation, so I wish they would be mindful of the importance but I am not coercing,” lahad ni Rama. (Prince Golez)