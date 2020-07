Cebu sumasailalim sa MECQ; Metro Manila nasa GCQ pa rin

Alam nating lahat ngayon na isang bagong paraan ng pag-uuri ng community quarantine ang ipinapatupad tuwing 15 araw. Ang pinakahuli ay ang pagpapanatili ng general community quarantine (GCQ) sa National Capital Region (NCR) at ang pagsasailalim ng Cebu sa modified community quarantine (MECQ).

Ang hakbang ng Cebu City na ibaba ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) ay resulta ng pangkalahatang pagpapabuti ng kalagayan ng lungsod dahil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng ECQ pagkatapos ng interbensyon ng pambansang pamahalaan.

Gayunpaman, para sa NCR, ang pagpapanatili ng GCQ ay halos hindi nangyari tulad ng payo ng mga epidemiologists at mga eksperto sa kalusugan. Isinaalangalang nila ang kasalukuyang data at ang bilang ng mga kaso kaya nagdesisyon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ibalik ang Metro Manila sa ilalim ng MECQ.

Sa aming pinakahuling pagpupulong ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) kasama ang Pangulo ang pagpapasyang ibalik ang NCR sa MECQ ay muling tiniyak ng Punong Ehekutibo. Ito ay matapos na ipangako ng mga mayors ng Metro Manila na ipapatupad nila ang mas mahigpit na localized /granular lockdowns sa mga hotspot barangays o mga lugar na nasa ilalim ng GCQ at mahigpit na ipinapatupad ang estratehiyang T3 ng gobyerno.

Gayunpaman, malinaw din mula sa aming pagpupulong at konsultasyon sa mga eksperto na kung ang bilang ng mga kaso ay patuloy na tataas at ang iba pang mga kaso ay hindi magbabago o aakyat pa sa kritikal na antas mayroong malaking posibilidad na maibalik ang NCR sa ilalim ng MECQ.

Dahil sa posibilidad na ito, tinanong ko ang mga eksperto mula sa University of the Philippines na inanyayahan namin sa pulong ng IATF kasama ang Pangulo kung ang ekonomiya ay mabubuksan sa gitna ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19.

Lahat sila ay sumagot na maaari itong gawin hangga’t ang estratehiya ng pamahalaan na localized lockdown at mahigpit na pagtest, pagsubaybay, paghihiwalay, at paggamot ay mahigpit na ipapatupad. Kasama rin dito ang patuloy na proteksyon ng madaling kapitan ng virus: ang matatanda, kabataan, mga buntis, at mga may co-morbidities.

Muli, hinihiling ko sa mga miyembro ng grupo na malaki ang posibilidad na mahawa na manatili bilang mga homeliners hanggang sa magkaroon tayo ng lunas o bakuna para sa COVID-19. Kung hindi, sigurado ako, dahil napatunayan na sa maraming mga bansa, na magiging bahagi kayo ng mortality data kapag ipinagpatuloy nyo ang hindi pagsunod sa mga protocol sa kalusugan ng gobyerno, lalo na ang payo na manatili kayo sa bahay.

Para sa natitirang bahagi, ang mga frontliners at ang lahat nang bumalik sa trabaho, ipagpatuloy ninyo ang pagsunod sa minimum public health standards na inaasahan kong alam nyo na: madalas na paghuhugas ng mga kamay, pagsusuot ng face mask, at social /physical distancing.

Samantala, para sa mga local government units (LGU), lalo na sa NCR, ang pagpapanatili ng pag-uuri ng GCQ ay may mahigpit na tagubilin upang maayos na masubaybayan ang sitwasyon ng COVID-19 sa bawat lokalidad. Inatasan ang mga LGUs ng NCR na magsumite ng pang-araw-araw na kalakaran ng mga aktibong kaso, bilang, at porsyento ng populasyon pati na ang kaso community isolation facility kumpara sa mga kaso sa health facility. Kailangan ding magsumite ng ulat ukol sa porsyento ng close contact traced at porsyento ng mga contacts sa kuwarentina. Ang ulat ng bilang at paggamit ng mga isolation beds at bilang ng mga natutugunan na health system capacity targets pati ang resulta ng COVID Special Teams Investigations ay dapat ding iulat.

Sa mga lugar na tinukoy para sa mahigpit na lokal na pagsubaybay, titiyakin ng National Task Force at ng Department of Interior and Local Government ang pagpapatupad ng mahigpit na pag-lock sa mga lugar na may Zoning Containment Strategy, mahigpit na pagpapatupad ng minimum health standards, at pinahusay na pagsubaybay at kuwarentina ng mga close contacts at paghihiwalay ng mga kumpirmadong kaso.

Tulad ng pagdidiin naming mga miyembro ng IATF at ng mga namumuno ng National Task Force Laban sa COVID-19, ang kasalukuyang estratehiya ay sama samang isinasakatuparan ng pambansang pamahalaan at ng mga LGUs, mga pribadong kumpanya, at indibidwal na mamamayan. Ang laban na ito ay maaari lamang ipagtagumpay kung may kooperasyon at pakikilahok ang lahat. Magkaisa tayo sa patuloy nating pakikipaglaban sa COVID-19.