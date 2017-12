Cebu Pacific suspendihin na!

Sumabog na ang matinding pagkabanas ng ilang mambabatas sa palpak na serbisyo ng Cebu Pacific.

Kasunod ito ng abiso kahapon ng CebuPac sa kanilang mga pasahero kung saan ay humihingi ng pang-unawa ang pamunuan ng kompanya dahil sa nararanasang pagkaantala sa mga flight nito.

Idinahilan ng kompanya na pansamantalang bumagal ang pagkamada sa kanilang mga flight plan kaya apektado ang operasyon nila.

Ang flight plan ay inihahanda ng piloto ng bawat eroplano na lumilipad partikular na patungong ibang bansa at isinusumite ito sa International Flight Operations Briefing Stations ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP).

Nakasaad sa flight plan ang kulay ng eroplano, bilang ng pasaherong sakay nito, kung ilan ang nakokonsumo na aviation gas, anong klase ng eroplano, saan pupunta at iba pang mahahalagang detalye.

Maraming flight ng CebuPac ang na-delay kahapon ng umaga na tumagal ng 45-minuto at nagkaroon agad ito ng ‘domino effect’ sa iba pang mga flight sa buong araw na operasyon.

“We sincerely apologize for the inconvenience this has caused, and appeal for patience and understanding,” ayon sa inilabas na flight advisory ng CebuPac.

Subalit hindi nakuntento sa kanilang paliwanag at paghingi ng paumanhin ang ilang mambabatas at kinastigo ang kompanya lalo pa’t mara­ming pasahero ngayong Disyembre.

“Cebu Pacific should be meted stiffer penalties and made to account for such behavior under our consumer protection laws,” ayon kay Akbayan Party-list Rep. Tom Villarin.

“Dapat paimbestigahan ‘yan kung bakit pahirap sa publiko ang ginagawa nila. Para madesisyunan kung isu-suspend ang franchise nila,” reaksiyon ni ACT Teachers Party-list Rep. France Castro.





“Puwede naman magkaso ang sinomang pasahero against sa palpak na serbisyo ng CebuPac,” dagdag nito.

Para kay Anakpawis Rep. Ariel ‘Ka Ayik’ Casilao, hangga’t hindi aniya naisasabatas ang Passenger’s Bill of Rights ay malamang na panay sorry na lamang ang abutin ng mga pasahero laban sa pasaway na serbisyo ng mga airline company.

Ang CebuPac ay subsidiary ng JG Summit Holdings na ang president at chief exe­cutive officer ay si Lance Gokongwei.

Hindi na bago sa CebuPac ang magkaroon ng mga aberya sa kanilang operasyon. Maraming pagkakataon nang naperhuwisyo sa serbisyo ng kompanya ang mga pasaherong tumatangkilik sa kanilang eroplano.

Katulad noong Pebrero 2, 1998 kung saan nag-crash ang isang eroplano nila sa Mount Sumagaya sa Misamis Oriental na ikinamatay ng 104 pasahero nito.