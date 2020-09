Cebu mayor na nahawa ng coronavirus pumanaw

Kinumpirma ng kanyang kaanak ang pagpanaw ni Barili, Cebu Mayor Marlon Garcia, ilang linggo makaraang ianunsyo ng kapatid nitong si Governor Gwendolyn Garcia na nahawa siya ng coronavirus disease.

“The true fighter that he was, my brother, Marlon, has been fighting for his life in the last few weeks. This morning, he joins my brother, Nelson, and my mother in heaven,” ayon naman sa Facebook post ni Atty. Winston Garcia nang ianunsyo ang pagpanaw ng nakababatang kapatid.

Nasawi ang alkalde ilang araw makaraang ianunsyo ng pamilya ang pagpanaw din ni dating Dumanjug Mayor Nelson Garcia nitong Setyembre 1.

“To lose one brother is painful enough, but to lose another brother in the same week, my heart just can not take any further,” ayon pa sa abogado. (Prince Golez)