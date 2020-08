Cebu mayor COVID positive

Muling nadagdagan ang mga public official mula Cebu na tinamaan ng COVID-19 matapos magpositibo sa virus si Tuburan Mayor Danilo Diamante.

Sa pahayag nitong Linggo, inanunsyo ni Diamante na sapul siya ng naturang sakit para maging ika-10 kumpirmadong kaso sa kanilang lugar.

“Despite our strict implementation of quarantine protocols alongside vigilance and prayers that we will be spared from the threat of Covid-19, I regret to announce that I am Patient 10 who contracted the disease,” saad ni Diamante.

Nagsimulang mag-isolate ang naturang alkalde matapos sumama ang pakiramdam noong Agosto 11, dahilan para sumalang ito sa swab test kinabukasan.

Dahil dito’y pinag-utos ni Diamante ang kaagad na contact tracing, at disinfection sa kanilang municipal hall. (Prince Golez)