Cebu gov pinatanggal face mask

Naglabas ng ordinansa ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu kung saan nakasaad na hindi na required sa probinsya ang pagsusuot ng face mask sa labas ng tahanan.

“As a necessary step towards the new normal, there is a need to rationalize the requirement on wearing of masks,” saad sa Executive Order (EO) No. 16 ni Gov. Gwen Garcia.

Nakasaad din sa naturang EO na required na lamang ang face mask sa mga masisikip na lugar at indoor spaces.

“The wearing of face masks shall be required only in closed and/or air-conditioned spaces…The use of face masks shall be optional in well-ventilated and open spaces,” dagdag pa ng EO.

Gayunman, nag-abiso ang lokal na pamahalaan na panatilihin ang pagsusuot ng face mask sa mga matataong lugar.

Ang Cebu ay nasa alert level 2. (Mark Joven Delantar/Kiko Cueto)