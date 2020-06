Cebu epicenter ng virus – Ano

Dahil sa patuloy na paglobo ng bilang ng kaso ng tinatamaan ng COVID-19 sa Cebu, sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na maituturing na rin epicenter sa ang naturang siyudad sa kumakalat na sakit.

“Yes, more likely because of the rate of infection… In Cebu City, just one city, so if you compare it to the National Capital Region where we have 17 LGUs… in Metro Manila we have 356 (new cases) while we have 131 in Cebu City, so you can just see the number,” paliwanag ni Año sa isang panayam.

Nag-aalala na aniya sila sa dami ng mga namamatay sa virus kaya puspusan ang isinasagawa nilang aksyon.

“Cebu City is taking a lot of new cases. We are worried with the number of deaths also. That’s why we put up a task force in Cebu led by Secretary [Roy] Cimatu as directed by President Rodrigo Duterte.”

Ayon pa kay Ano, kaya tumataas ang bilang ng nadadapuan ng virus ay dahil sa mas marami ang naka-home quarantine kung saan mas malapi ang tsansa ng local transmission ng isang taong may COVID.