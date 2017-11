Cebu City mayor, misis suspendihin

Pinalagan ni Cebu City Mayor Tommy Osmeña ang panawagan sa Malacañang ng isang lider ng barangay para siya ay masuspende dahil sa umano’y pagpapabukas niya sa Inayawan dumpsite sa kabila ng closure order ng Court of Appeals (CA) Kasama sa gustong ipasuspinde ay ang asawa niyang si City Councilor Margarita Osmeña.

“If you can’t win by election, try to win by suspension,” litanya ng alkalde sa ipinost nito sa Facebook nitong Miyerkoles.

Nauna nang napaulat na hiniling ni Apas Barangay Captain Ramil Ayuman sa Office of the President na aksiyunan na ang reklamong isinampa niya sa mag-asawa noong Pebrero 14, 2017.