Cebu City mahigpit kahit MGCQ

Ayaw maging kampante ni Cebu City Mayor Edgardo Labella kahit pa ilalagay na sa maluwag na modified general community quarantine (MGCQ) ang kanilang lugar sa Setyembre.

Ayon sa alkalde, iilalatag pa rin nila ang striktong health protocol laban sa COVID-19 pandemic para makontrol ang pagkalat ng virus.

“With the business climate, MGCQ is really favorable. But, even if we have flattened the curve, we still have to seriously consider that the virus is still very much around,” lahad ni Labella.

Aniya, makikipagpulong siya sa mga negosyante sa kanilang lugar para mapaghandaan ang mga dapat gawin sa oras na ilipat sa MGCQ ang Cebu City, kung saan balak ng alkalde na isara pa rin ang ilang establisimyento tulad ng concert hall at sinehan para maiwasan ang mass gathering.

Bukod pa dito, posibleng hindi tanggalin sa Cebu City ang paggamit ng quarantine pass, gayundin ang mga checkpoint sa kanilang lugar dahil mabisa aniya ito sa paglaban sa virus. (Prince Golez)