Cebu City Hall isasara para sa disinfection

Isasara para sa disinfection ang Cebu City Hall matapos ilang empleyado nito ang tamaan ng coronavirus disease.

July 9-10, 2020 isasara ang city hall, ayon sa utos ni Mayor Edgardo Labella.

“We will disinfect all offices, inside the city hall, outside the city hall, in the common areas. We also ordered physical rearrangement to promote social distancing,” wika ni City Administrator Floro Casas, Jr. sa salitang Bisaya.

Simula Marso 28, 70 empleyado na ng city hall ang dinapuan ng virus, anim ang nasawi kabilang na si Councilor Antonio Cuenco.