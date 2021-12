Cebu barangay da best sa turismo

Kinilala ng United Na­tions World Tourism Or­ganization (UNWTO) ang Brgy. Bojo sa Cebu City bilang isa sa mga ‘Best Tourism Village’ sa daig­dig.

Sa Brgy. Bojo, na matatagpuan sa bayan ng Aloguinsan, nakapuwesto ang tanyag na Bojo River.

Sa 170 barangay mula sa 75 bansa, napabilang ang Bojo sa listahan ng 44 barangay na napili ng UNWTO bilang pinaka­mahuhusay sa turismo. Pinagpugayan ang Best Tourism Villages sa UN­WTO General Assembly sa Madrid, Spain.

Tumatak ang nasa­bing Cebu barangay dahil anila sa matagumpay na pagpapaunlad nito sa ecotourism at environ­mental sustainability.

“All of them stand out for their natural and cul­tural resources as well as for their innovative and transformative actions and commitment to the development of tourism in line with the Sustain­able Development Goals,” saad ng UNWTO.

Sinuri ang mga baran­gay ng isang independent advisory board gamit ang criteria na kinabibilangan ng cultural and natural resources, promotion and conservation of cul­tural resources, economic sustainability, social sus­tainability, environmental sustainability, governance and prioritization of tour­ism, at health, safety and security.

Nabatid na taong 2013 nang simulan ng bayan ng Bojo na palaka­sin ang kanilang turismo sa pamamagitan ng pangangalaga sa kanilang likas na yaman.

Ayon sa UNWTO, ang Best Tourism Villages ay kanilang inilunsad para hikayatin ang bawat lugar na ingatan at payabungin ang natural at cultural diversity sa kanilang komunidad. (Tina Mendoza)