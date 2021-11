Cebu 3-araw magluluksa kay Mayor Labella

Idineklara ng bagong hirang na si Mayor Michael Rama ang state of mourning sa Cebu City hanggang Biyernes kasunod ng pagpanaw ni Mayor Edgardo Labella.

Ang mga labi ni Labella ay ililipat mula sa Crystal Palace sa Lahug patungo sa City Hall simula kahapon, Nobyembre 24 para sa 2-araw na public viewing bago siya ihatid sa huling hantungan sa Nobyembre 26.

“We anticipate that our constituents, from the hinterlands and the lowlands, would want to view one last time their elected Mayor whose term got interrupted by his untimely death,” saad ni Rama.

Sinabi naman ng Cebu City Police Office na ang ilang mga kalsada malapit sa City Hall ay pansamantalang isasara.

Si Labella, 70, ay pumanaw noong Nobyembre 19 pagkatapos ng ilang buwang paglabas-masok sa ospita. (Prince Golez)