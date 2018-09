Ceasefire muna

Maraming mga lalawigan ang napinsala ng bagyong Ompong. Mas makabubuti na tutukan at aksiyunan ng gobyerno ang mga nasalanta ng malakas na bagyo at iisantabi muna ang ingay ng politika.

Maganda ang ipinakita ni Pangulong Rodrigo Duterte na naging visible at inalam ang kahandaan ng mga concerned government agencies bago mag-landfall ang bagyong Ompong noong Biyernes.

Araw ng Linggo, nagsagawa naman ng aerial inspection ang Pangulo para ma-assess ang extent of damage ng Ompong na sinabayan ng briefing ng mga Cabinet member sa pagdalaw ni Pangulong Duterte sa Cagayan.

Tuwing may kalamidad sa bansa, sinasabi ng mga local officials na hindi na mahirap kumbinsihin ang mga residente na lumikas at magpunta sa mga evacua­tion center.

Ang mahirap ay ang pagbangon matapos ang kalamidad at kung papaano muling maibabalik sa normal ang takbo ng buhay ng mga nasalanta ng bagyo.

In fairness, nagdeklara din ng sarili niyang “ceasefire” si Senator Antonio Trillanes IV na hanggang ngayon ay nananatili sa kanyang opisina sa Senado.

Noong Sabado, tumanggi nang lumabas at magpa-interview sa Senate media si Trillanes dahil mas mahalaga ani­ya ang pagtutok ng media sa epekto ng bagyong Ompong.

Nang hingan ng reaksiyon sa ginagawang pag-iikot ng Pangulo bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong Ompong, sagot lang ni Trillanes, “Trabaho niya ‘yan. Ipanalangin na lang natin na sana konti lang ang mapinsala.”

Ang pagdating ng mga malalakas na bagyo at pagtambay ng habagat ang dapat pinaghahandaan ng gobyerno. Ika nga ito na ang the new normal.

Tuwing may kalamidad, problema ang pagkawala ng serbisyo ng kuryente kaya mahirap na maiparating agad ang mahahalagang impormasyon kapag nag-bogged down ang serbisyo ng mga telco.

Napapanahon ang panawagan ni Senator Sonny Angara sa Department of Information and Communications Technology (DICT) na i-fast-tract ang pag-roll-out ng emergency communications system sa mga lugar na mapipinsala ng kalamidad.

Ayon kay Angara, P192 milyon ang inilaan sa DICT para sa pagbili ng anim na Mobile Operations Vehicles for Emergency o MOVE.

Sa ilalim ng project ng DICT, i-se-set-up ang anim na MOVE sa mga 6-wheeler truck para magsilbing command and control center. Magsisilbi itong first respon­ders ng NDRRMC at base station malapit sa mga evacuation center para magkaroon ng connectivity sakaling maputol ang serbisyo ng kuryente at mga telco.

Sabi ni Angara, “the typhoon that caused damage in the northern provinces underscores the need for a better and effective communication system in place to help our government in disaster response.”