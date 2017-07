CDO Funtastyk Tocino at Maine Mendoza may bagong kampanya

Nanatili sa pangunguna at lalong dumami ang nagkakagusto sa bagong CDO Funtastyk Tocino sa panibago nitong commercial kasama pa rin si Maine Mendoza na may temang “Basta Tocino, Forever Young, Forever Funtastyk.” Nanatili sa pangunguna at lalong dumami ang nagkakagusto sa bagong CDO Funtastyk Tocino sa panibago nitong commercial kasama pa rin si Maine Mendoza na may temang “Basta Tocino, Forever Young, Forever Funtastyk.”

Ang bagong CDO Funtastyk commercial ay ibinibida ang sadyang malambot na karne gawa sa 100% “young pork” at pwedeng lutuin diretso sa kawali kahit hindi pakuluan di tulad ng ibang brand ng tocino.

“Ang kagustuhan namin na maihatid sa mamimili ang pinakamasarap at pinakamalambot na tocino ang dahilan para lalo naming pinahigpit ang pagpili ng malalambot na karne upang gawing tocino” ayon kay Inna Ong, brand manager ng CDO Funtastyk.

“Ito rin ang dahilan upang bilhin at tangkilikin ng mga nanay ang CDO Funtastyk, pati na ang mga dating hindi bumibili ng aming tocino.” dagdag pa ni Ong.

Ayon sa Kantar Consumer Home Panel Household Survey para sa MAT January 2017, nanatili ang mahigpit na pangunguna ng CDO Funtastyk sa merkado sa buong bansa.

“Lubos kaming nasisiyahan sa resulta ng survey at nagpapasalamat din kami sa mga nanay sa Luzon, Visayas at Mindanao na pinili ang aming produkto, natutuwa rin kami sa tagumpay ng bagong kampanya sa pangunguna ni Maine.

Mula noon ay malaki ang naitulong ni Maine para makumbinsi ang mga mamimili na subukan ang CDO Funtastyk” dagdag pa ni Ong.

Ayon naman kay Maine, matagal na siyang fan ng CDO Funtastyk Tocino at sinisiguro nitong maging forever fan siya.

“Basta tocino, forever young, forever Funtastyk lang talaga,” sabi ni Maine .

“Sobrang tender nito, hindi tulad nung kino-consume namin before na tough ang meat at kailangan pang pakuluan. Ang CDO Funtastyk ay sadyang gawa sa 100% young pork, ayon pa kay Maine.

Sabi pa ni Maine, lubos din siyang nag enjoy sa pag gawa ng bagong commercial ng CDO Tocino.

“Very unique ang concept. Very mysterious sa tao – kung ano nga ba ito at kung anong klase ng beauty product. Sa bandang huli, magugulat sila na tocino pala. I think it’s very fresh for consumers to see this kind of campaign. I enjoyed shooting the material” sabi ng pamosong dalaga.

“Sa halos lahat ng bagay, masasabi kong wala talagang forever. Buti pa sa tocino, meron. Aside from 100% young pork and no need to boil, tinatangkilik din ng marami ang CDO Funtastyk Young Pork Tocino dahil wala itong salitre at hindi gaano lumiliit kapag niluluto.