CDO chesser Arroyo hari sa Non-Master

TINANGHAL na kampeon si Christian Arroyo ng Cagayan de Oro City via tiebreak sa katatapos na Non-Master 2100 and Below Rapid Chess Tournament na tinampukang ng Mind Games International Rapid Chess Championship na ginanap sa League One South Gate Mall sa Makati City, Linggo ng hapon.

Nakalikom si Arroyo ng anim na puntos sa event na may seven rounds Swiss System format, kapareho niyang puntos sina Gary Legaspi ng Santa Rosa, Laguna; Narciso Gumila, Jr. ng Pasig City at Normel Benigno De Jesus ng Tumana, Santa Maria, Bulacan.

Dahil sa mataas na tie-break points ay nakamit ni Arroyo ang top prize P10,000 at trophy; tumapos si Legaspi ng second para angkinin ang P6,000 at trophy, third si Gumila na nagbulsa ng P4,000 at trophy habang ang chess coach ng St. John Academy of Bayanihan, Inc. Bambang, Bocaue, Bulacan na si De Jesus ay lumanding sa fourth para ibulsa ang P3,000.

Nagtagisan ng isip ang mga woodpusher sa ipinatupad na 20 minutes plus five seconds delay time control, inorganisa ito ng Mind Games International at sanctioned ng National Chess Federation of the Philippines. (Elech Dawa)