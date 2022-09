CCP Tanghalang Ignacio Gimenez bukas na

Sa okasyon ng ika-53 taon nito at matapos ang dalawang taong pandemya, binuksan ng Cultural Center of the Philippines (CCP) ang mga pintuan ng bagong Tanghalang Ignacio Gimenez (CCP Black Box) kung saan isang inaugural show na nagtatampok ng mga sipi ng unang pagtatanghal.

Ang mga nakatakdang ipalabas sa pinakabagong tanghalan ay ang CCP Special Concert Series, Tanghalang Pilipino’s Anak Datu, CCP Triple Threats Series, Ang Dakilang Teatro ng Daigdig, Carousel at ang Ternocon.

Mahigit ng 30 taon pagkatapos itayo ang huling gusali sa complex, ang makabagong world-class na performing arts space ay kumakatawan sa adhikain ng CCP na pinapanatili ang kanyang saysay at halagana nakaugnay sa panahon.

Ang logo ng Tanghalang Ignacio Gimenez, ayon sa B + C, ang kompanyang lumikha nito: “Its design was extracted, specifically its shape and colors from Philippine indigenous weaves. It represents the bold new works that will take place at the venue—progressive, experimental, fluid, contemporary. In effect, ‘out of the box’.”

Ang pangalan ng bagong gusali ay mula sa negosyanteng si Ignacio Gimenez na bukas-palad ang pagsuporta sa mga gawaing kultural at makasinig. Muha sa terminong teatro na tumutukoy sa isang espasyo para sa pagtatanghal, na pinagtalikuran ng apat na pader, ngunit nag-aalok ng parehong kakayahang umangkop at versatility, na may mga upuan, at pininturahan ng itim.

Si Ginoong Gimenez, dating iskolar ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Teatro na si Wilfrido Ma. Guerrero, ay nag-donate ng gusali sa CCP upang parangalan ang kanyang tagapagturo bilang kanyang paraan ng pagbabalik sa sambayanang Pilipino, at para hikayatin ang mga lokal na lider ng komunidad ng negosyo na higit na makisali sa teatro sa Pilipinas.

Kasama ang kanyang kapatid na si Roberto Olanday, naging posible ang pondo para sa pagpapatayo sa tanghalan.

Matatagpuan sa kanto ng Jalandoni at Sotto Streets, ang Tanghalang Ignacio Gimenez (CCP Black Box) ay isang tatlong antas na istraktura na may flexible na lawak ng teatro na maaaring iakma sa masining at teknikal na pangangailangan ng mga live na produksyon ng mga konsyerto, recital, dula, at iba pang mga live na kaganapan, tulad ng mga arts convention, workshop, at exhibition.

May apat na flexible stage at seating configurations, removable trap door, portable dance floor, at high-end sound at light technology system ang pinaka-bafong tanghalan. Ang catwalk nito ay may mga probisyon upang mapaunlakan ang ilaw, tunog, kagamitan sa video, at karagdagang tela. Mayroon din itong iba’t ibang orchestra at choral risers, pati na rin ang mga aluminum trusses, na maaaring gamitin para sa rigging stage sets at mga disenyo.

Ang inagurasyon ng Tanghalang Ignacio Gimenez ay isang magandang pangyayari para sa Sentrong Pangkultura ng Pilipimas dahil ang CCP Main Building ay isasara para sa rehabilitasyon mula 2023-2024.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang CCP (www.culturalcenter.gov.ph) at sundan ang opisyal na CCP social media accounts sa Facebook, Twitter, at Instagram para sa mga pinakabagong kaganapan.