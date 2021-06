CCP National Rondalla workshop arangkada na

Ang ikaanim na National Rondalla Workshop ay binuksan na ang pintuan para sa mga indibidwal na conductors at instrumentalista ng rondalla.

Kamakailan, ang magandang balitang ito mula sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas (Cultural Center of the Philippines)Artist Training Division ay ipinaalam sa publiko.

Kung dati ang rondalla ay para lamang sa mga pangkat, tumatanggap na ito sa kasalikuyan ng mga indibidwal na aplikante bilang pagtugon sa mga talentong walang kinasasanibang mga pangkat.

Mangyayari ito sa Hulyo 27-31, 2021 sa pamamagitan ng Zoom. Ngayon lang mangyayari na sa on line platform magganap ang palihan sa ngayon ay nasa ikapitong taon nito.

Ayon sa CCP Artist Training Division: “The workshop aims to reach the young musicians’ full potential as rondalla performers, especially with this online set-up. It is done this way this year because of the present pandemic situation we are in. We cannot put a halt to this artistic tradition because of the present circumstances we are in, given the fact that yearly, the number of rondalla workshop participants are increasing and the clamor for it has become truly strong.”

Ang mga magtuturo sa on line Zoom palihan ngayong taon ay sina Prof. Elaine Juliet Espejo na mula sa Celso Espejo Rondalla at sa UP Rondalla, at isang dalubguro sa UP College of Music.

Ang workshop modules ay ang mga sumusunod: sectional rehearsals per rondalla instrument, note reading sessions, and individual rondalla ensemble cliniquing sessions.

Ang workshop at magtatapos sa isang online recorded performance na mapapanood sa CCP Facebook Page na mangyayari sa Agosto 21, Sabado, ngayong taong ito.

Ang workshop fee ay P2,000.00 per participant slot (inclusive of online materials and newly arranged rondalla pieces).

Sa mga individual applicant, mangyaring isumite ang mga ito:

1. Duly accomplished application form na pwedeng i-download sa http://bit.ly/CCPRondalla2021Individual at an audio/ video recording of a recent performance of at least two (2) pieces by the individual.

Lahat ng mga aplikasyon ay maaring ipadala via email sa artist.training@culturalcenter.gov.ph.

Ang deadline para sa submission of applications para sa mga indibidwal na aplikante ay sa Hulyo 9, 2021, Biyernes.

Ang deadlines at application form para sa individual applicants ay hindi kapareho sa group applicants. Para sa mga pangkat, maaring bisitahin ang bit.ly/CCPRondalla2021Info para sa Group Application details.

ng mapipiling mga kasali sa palihan ay ibabatay sa merito ng kanilang mga aplikasyon.

Kapag may opisyal na komunikasyon na para sa palihan mula sa CCP Artist Training Division, ang mga indibidwal na workshop participants ay dapat magbayad ng buong halaga ng workshop fee bago ang Hulyo 20, Martes.

Para sa karagdagan pang impormasyon, maaring makipagugnayan sa pamamagitan ng email sa artist.training@culturalcenter.gov.ph at sulatan si Binibining Kass Almarez.