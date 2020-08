CCP may virtual apprenticeship sa mga artista, manggagawang kultural

Ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas na mas kilala sa pangalang Cultural Center of the Philippines (CCP) sa pamamagitan ng kanilang Cultural Exchange Department (CED) ay bubuksan na ang ikatlong Apprenticeship Program para sa Kaisa sa Sining (KSS) Regional Art Centers (RACs) sa buong bansa ngunit sa pagkakataong ito, sa sistemang virtual.

Inilunsad noong 2018 hangggang sa kasalukuyan, ang programa ay nagbigay ng mentorship para sa 40 apprentices na nagmuka sa 20 lalawigan sa buong bansa. Ang 2018-2019 modules, ang mga pinag-aralan ay production management, production design at technical services, cultural exchange, venue operations, library at archives, museum at gallery management, film-broadcast at media arts, arts education and theater company management.

Partikular na idinisenyo ang modules para sa mga kasanayan sa sining at kultura mula sa CCP KSS regional art centers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Naglalayon ang programa na magbigay suporta sa CCP KSS regional art centers sa pagsulong ng kultura, sining, at pamamahala sa teatro sa mga rehiyon at mapahusay ang antas ng kanilang kakayahan at kasanayan.

Sa 2020, ang program ay nagbagong bihis dahil sa patuloy na pandemya at quarantine. Ang mentorship ay mangayayari virtually, kung saan ang magiging kaagapay sa Pg-aaral at pagsasanay ay makabagong teknolohiya at media platforms.

Pajayag ni CCP CED Department Manager, Chinggay Bernardo: “Sharing and learning among practitioners in the field of arts and culture must continue despite the difficulties brought by the Covid-19 pandemic. Time and again, the arts have been proven to be a powerful gift that any person, community and nation can actually benefit and make use for healing, survival, transformation, development and peace. These are the very reasons why we pursue with our regional community cultural outreach programs”.

Ang program modules ngayon ay arts management, production management, tour management, production design, venue operations and technical theater.

Ang Batch 2020 ay may 28 practitioners mula sa 13 lalawigan at 14 RACs na nag-umpisa nitonh Agosto 4 at magtatapos sa Agosto 28. Ang mga apprentices ay sina, mula Mindanao:Jovie Ann Domingo at Karl Jeff Tulio (Koronadal City); Renebel Labadisos (Iligan City); Michael Jesus Esponilla at Vince Evan Vargas (Gen. Santos City); Richard Cahoy at Roger Odron (Cagayan de Oro); mula sa Visayas: Neo Jan B. Alimonsurin at Mary Therese A. Encina (Capiz); Noel Pahayupan, Ma. Lourdes Lopez, Romer Mones at June Rey Posecion (Bacolod City); Mula Luzon: Joel Cabrera (Bulacan); Jeffrey Maranan at Peter John Caringal (Batangas); Ruby Ann Lantita (Marinduque); Joshua Nares, Marvin Punsalan at Michael Louie Celis (Angeles City); Vicky Pacris at Suzette Tolentino (Binan City); Kendrick John C. Vila at Xyril Kharl Cayaban (Nueva Vizcaya); Katherine Mae Nobleza, Ethan Ventura, Sherwin Santiago, at Marivic Macaraed (Baguio City).

Ang pool of mentors para sa batch 2020 at at ang mga sumusunod: Aurea Brigino (UP Diliman/Arts Management), Chinggay Bernardo (Arts-Tour Management), Ricardo Cruz (Production Design), Nikki-Garde Torres (Production Management), Sar Canlas-Tala (Venue Operations), Arnelio Manzano at Orlan Absin mula sa CED para sa Technical Theater.

Ang batch sa taong ito ay magkakaroon din ng pagkakataon na makipag-usap sa mga masters ng arts sa iba’t ibang larangan sa pamamagitan ng isang serye ng mga colloquium.

Sa pagbubukas ng CCP ng mga pintuan nito, mas maraming kaalaman ang makukuha ng mga regional practitioner at tiyak na mas may kasanayan sa iba’t ibang lugar ng trabaho sa pamamahala ng sining, kultura at pamamahala sa teatro ang mentors na magtuturo at gagabay sa kanila.

Para karagdagang impormasyon, maaring maki[ag-ugnayan sa CCP Cultural Exchange Department via email: ccp.ced2014@gmail.com