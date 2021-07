CCP may sariling Trese

Sikat sikat sa kasalukuyan ang numerong 13 dahil nga pumatok worldwide ang isang anime feature sa NETFLIX, ang Trese, kung saan naging creative backdrop ang Maynila, naging central figures ang ating mga folkloric at mythical creature at ang babaylan at mandirigmang si Alexandra Trese, ang tagpagbalanse ng mundo ng mga tao at katatakutan, ang nagboses ay si Liza Soberano. Galing sa komik na sinulat ni Budjette Tan at ang gumawa ng mga drawing ay si Kajo Balidisno.

Siyempre pa, ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, na mas tanyag bilang Cultural Center of the Philippines (CCP) hindi nagpahuli sa pagiging “trese woke” dahil nga sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakilala nila kamakailan lamang ang mga itinanghal bilang 13 Artists Awardees for 2021 sa isang virtual press conference.

Ang mga awardees ay sina Allan Balisi, Nice Buenaventura, Gino Bueza, Mars Bugaoan, Rocky Cajigan, Geloy Concepcion, Patrick Cruz, Ian Carlo Jaucian, KoloWn, Czar Kristoff, Lou Lim, Ryan Villamael and Catherine Sarah Young.

Ang selection committee na siyang pumili sa kasalukuyang hinirang ay binubuo nina Imelda Cajipe Endaya (13 Artists 1990), Nona Garcia (13 Artists 2003), Nap Jamir II (13 Artists 1974), at Gerry Tan (13 Artists 1988), katuewang si Rica Estrada mula sa CCP Visual Arts and Museum Division. Ang mga hurado ay masusing pinag-aralan at sinuri isosa ang mga isinumiteng eighty-eight artist saka pa lamang nangyari ang final online deliberations bilang collective body.

Ang mga bagong hirang na 13 Artists Awardees ay bibigyan ng production upang makalikha ng mga sining biswal para sa isang group exhibition na ilulunsad at matutunghayan sa CCP. Ang curator para sa group exhibiti ngayong taon ay si Shireen Seno (13 Artists 2018), Ang magdidisenyo ng tropeyo para sa Bagong Trese ay si Mac Valdezco (13 Artists 2006).

Ngayon ito ay nasa ika-18 taong pagdiriwang nito, ang CCP 13 Artists Award ay ang pinakamatandang parangal sa gobyerno para sa mga visual artist. Ipinagdiriwang nito ang limampung taon ng pagkakatatag nito noong 2020, at pinangalanan ang 198 na mga artista bilang mga awardee. Ipinagmamalaki ng roster nito ang isang National Artist at apat na Gawad CCP awardee.

Para sa iba pang impormasyon, maaring makipagugnayan sa information, contact the CCP Visual Art and Museum Division, Production and Exhibition Department, at email or through social media pages www.facebook.com/ccpvamd, www.instagram.com/ccpvamd, www.twitter.com/ccpvamd.