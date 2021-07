CCP Kanto Kultura, mga canta winner ipakikilala na

Mga pangkat mula sa Tuguegarao City, La Union, Las Piñas City, Lanao Del Norte, at Taguig City ang mga nagwagi sa kauna-unahang online band competition Kanto Canta via live-streaming sa official Facebook pages ng Cultural Center of the Philippines at Kanto Kultura kamakailan lang.

Ang Letrang Norte mula sa Tuguegarao City of Cagayan, na siyang umawit at lumikha ng “Tahanan” ang hinirang bilang grand winner spot samantalang si Abel mula sa La Union na kumanta at may akda ng “Reseta” at ang grupong The Bratcave na mula Las Piñas City na ang kanta ay “Pag-ibig ang Tulay” ang siyang itinanghal bilang ikalawa at pangatlong bandang nanalo.

Ang iba pang mga sumabak sa paligsahan ng mga banda ay ang IMCC Kapagintaw Entho-Rock Band na ang awit ay “Anihan Na at ang Far East Bronxx na mula sa Taguig City at ang kanilang song composition “Bakit Sa’yo Pa Rin”.

Ang mga naging hurado sa nasabing patimpalak ay sina Filipino folk singer at composer, at tinanghal na SUDI Awardee mula sa NCCA, Noel Cabangon; ang King of Philippine Acoustic Pop, Nyoy Volante; ang pinuno ng pop-R&B band Southborder, Jay Durias; at ang mga Kanto Canta project leaders at kasapu sa CCP Board of Trustees, Michelle Nikki Junia at Stanley Seludo.

Ang 6th Placer hanggang 5th Placer , ang bawat isa ay makakatangap ng P5,000. Ang 5th at 4th Placer ay may cash papremyong P10,000 each. Ang 3rd Placer ay may gantimpalang P20,000 at Kanto Kultura Trophy. Ang 2nd placer ay makagtatanggap ng P30,000 at siyempre pa ang tropeo. Ang Kanto Canta grand winner, ang Letrang Norte, maliban sa P50,000, Kanto Kultura Trophy, ay magiging exclusive management at recording contract artist na Widescope Entertainment.

Ang Kanto Kultura trophy ay natatanging gawa ni Dan Raralio, isanng prominente iskultor na na itinanghal na rin bilang honoree sa CCP Thirteen Artists Awards.

Ang prouektong Kanto Kultura ay naglalayong hikayatin ang mga talento ng Filipino na lumikha ng artistikong nilalaman na nagpapakita ng mga pagbabago at pagiging malikhain. Dahil sa Kanto Canta na nagisibing kauna-unahang online band competition, hinimok nito ang mga artista na isama ang ating sariling mga katutubong instrumento sa kanilang mga komposisyon, sa pag-asang makatuklas ng isang bagong tunog na makakatulong na makahanap ng isang angkop na lugar sa pandaigdigang madla at merkado sa musika. Isa pang mithiin ng proyekti ay upang magbigay ng isang avenue para sa iba’t ibang anyo ng masining na ekspresyon tulad ng musika, broadcast at pelikula, panitikan, teatro, sayaw, at sining biswal.