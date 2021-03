CBCP: Mga Pinoy sa Iraq samantalahin papal visit

Hinikayat ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang mga Pilipinong manggagawa na nasa Iraq para saksihan ang apostolic visit ni Pope Francis.

“With consent of your employers, our dear OFWs in Iraq, bear witness and watch from homes the apostolic visit of Pope Francis,” sabi ni Bishop Ruperto Santos, vice chair of the CBCP Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People (ECMI) sa isang panayam.

Dagdag nito, “The apostolic visit of His Holiness to Iraq is historic events of God’s grace and love for His people. It is our Holy Father’s pilgrimage of hope and peace to Iraq, manifesting his compassion and solidarity with them and bringing comfort and God’s strength.”

Hiniliing din ng opisyal sa mga Pilipino na ipagdasal ang kaligtasan ng Santo Papa sa kanyang pagbisita sa nasabing bansa.

Nakatakdang makipagpulong ang Santo Papa sa mga kinatawan ng iba’t ibang organisasyon at diplomat sa Iraq.

Bibisitahin din umano nito ang Sayidat al-Nejat Cathedral sa Baghdad, kung saan nasawi ang dosenang katao sa nangyaring pag-atake noon 2018.

Magtatagal hanggang Marso 8 ang pagbisita ni Pope Francis sa Iraq, ito rin ang kanyang unang pagbiyahe sa ibang bansa simula nang mag-umpisa ang pandemya. (PNA)