CBCP inawat mga pari, obispo sa pag-endorso ng kandidato

Pinaalalahanan ng opisyal ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang mga lider ng simbahan na maging mahinahon sa pakibahagi sa politika.

Ayon kay CBCP Vice President, Pasig Bishop Mylo Hubert Vergara sa panayam ng Radio Veritas ay bilang bahagi ng ‘One Godly Vote’ voters education campaign.

Ayon sa obispo, karapatan ng bawat mamamayan kabilang ang mga pari at madre na pumili ng kandidato na iboboto sa halalan.

Subalit bilang alagad ng simbahan, sinabi Bishop Vergara na kinakailangan ring pangalagaan ng bawat isa ang kanilang pagkakakilanlan o ‘identity’ bilang kasaping lingkod ng simbahan.

“Puwede namang ilahad mo ang preference mo, puwede namang sabihin mo kung sinong kandidato at bakit ito even when all your value system pero dahil iyon ang identity mo, baka puwede kung magpu-persuade ka ng iba, you can do it unassumingly with prudence. It is much better that way,” ayon kay Bishop Vergara.

Giit ng obispo na lumalampas na ang lantarang pag-eendorso ng isang pari at obispo sa kanyang sinusuportahang kandidato,.

“Kasi if you will do it publicly you are crossing borders, that we do not know the consequences,” paglilinaw ni Bishop.

Ang mensahe ng obispo ay kaugnay na rin sa hayagang pag-eendorso ng pari at madre ng mga politiko lalo na sa pampanguluhan.

Sinabi pa ng obispo na mahalagang tuwinang isaaalang-alang ng mga ‘kleriko’ ang misyon at adbokasiya ng simbahan na maaring makompromiso dahil sa pag-eendorso o hayagang pangangampanya sa isang kandidato.