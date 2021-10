CBCP humirit na dagdagan pa puwede magsimba

Hinihiling ng Simbahang Katolika na payagan ng gobyerno na madagdagan pa ang bilang ng mga nagsisimba dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19.

Sinabi ni Fr. Jerome Secillano, executive secretary ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) Public Affairs Committee, umaasa sila na papayagan na ng gobyerno ang 50% capacity sa mga simbahan.

Tiniyak naman ni Secillano na kung mangyayari ito ay mapapanatili pa rin nila ang istriktong pagpapatupad ng mga health protocol laban sa COVID.

“Sana ay mga 50%. Sana kung bababa pa ang level ng appreciation sa cases, gawin nilang level 2, gawing 100% `yan. Pero andun pa rin sana ang pag-maintain ng health protocols,” ayon kay Secillano.

Base sa pinakahuling direktiba ng pamahalaan, isinailalim sa COVID-19 alert level 3 ang Metro Manila at ilan pang lugar hanggang Nobyembre 14.

Sa naturang alert level, pinapayagan ang mga religious gathering sa maximum na 30 percent venue capacity.

Ayon kay Secillano, kung hindi pa rin mapagbibigyan ng pamahalaan ang pagtataas ng kapasidad ng mga simbahan ay hindi sila kokontra dito.

“But of course `yon ay parang dream lang natin para mabigyan ang mga tao ng pagkakataon na makapasok ng simbahan, makapagdasal. At the end of the day, if the experts deem it otherwise, `di pa talaga puwede, ang Simbahan naman nakikita natin previously, `di kumokontra, sumusunod naman,” dagdag pa nito. (Juliet de Loza-Cudia)