Cayetano walang palabra de honor kay Velasco -Trillanes

Kung may pagkakamali man si Marinduque Rep. Lord Allan Velasco sa kasunduan nila ni Speaker Alan Peter Cayetano, ito ay ang dalawag bagay: inakala niyang gentleman at may ‘word of honor’ ang speaker, ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV.

“Cong. Velasco is appealing to Cayetano to honor their gentleman’s agreement on term sharing for Speaker. Well, he made 2 crucial errors,” pahayag ni Trillanes sa kanyang post sa Twitter.

“First, he assumed that Cayetano is a gentleman. Second, he assumed that Cayetano has a word of honor,” dagdag pa nito.

Una nang pinalagan ni Velasco ang panawagan ng mga kaalyado ni Cayetano na ipaubaya na sa Taguig congressman ang puwesto ng House Speaker.

Sa kanyang post sa Facebook, sinabi ni Velasco na salungat sa napagkasunduan nila sa ilalim ng “gentleman’s agreement” noong nakaraang taon ang gusto mangyari ni Cayetano at ng mga kaalyado nito.

Kaya panawagan ni Velasco kay Cayetano sundin nito ang kanilang pinirmahang kasunduan sa term-sharing sa speakership. (Dindo Matining)