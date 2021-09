Cayetano type tumakbong pangulo para tuldukan sugal

Ikinokonsidera ni dating Speaker Alan Peter Cayetano ang pagtakbo sa 2022 presidential elections upang malabanan umano ang sugal na luma­laganap sa bansa.

Naniniwala si Cayetano na dapat mayroong “faith-based and values-oriented choice” ang mga botante sa darating na halalan.

Wala umanong naririnig si Cayetano mula sa mga potensiyal na kandidato kung ano ang plano nila sa e-sabong at online casino na lumalaganap sa bansa.

“Parang wala akong naririnig samantalang ito can really create a generation of zombies na panay sugal na lang imbes na trabaho. Sa diwang ‘yon, I’m really considering running for president,” dagdag pa ni Cayetano. (Billy Begas/Eralyn Prado)