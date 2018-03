Cayetano sinabon sa passport scam

Ginisa nang todo sa pagdinig ng Kamara si Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Alan Peter Cayetano sa usapin ng mabagal na pagpoproseso ng pasaporte.

Sa joint hearing kahapon ng House committee on good government and public accountability at House committee on foreign affairs, dinikdik ni Bagong Henerasyon Party-list Rep. Bernadette Herrera-Dy ang Kalihim dahil pati anya siya ay apektado sa problema ng DFA.

“What is really the present status with regards to the appointment system? Apparently in terms of prin­ting we have no problems, is that correct? We have no problems in terms of printing backlog, we don’t have that. Our problem lies within the appointment system and the processing of DFA,” pag-uusisa ni Herrera-Dy.

Inilahad nito na sangkatutak na aplikante ng pasaporte ang nagtutungo sa kanyang opisina para humingi ng endorsement sa pagnanais na makakuha ng naturang dokumento.

“A lot of people have called me mga hindi ko kakilala na matagal ko ng high school classmates or college friends na tatawagan ako na kailangan daw kasi ng endorsement ng congressman para makapag-courtesy lane. You know ako naman wala akong problem helping my friends out but of course I rather that we have an efficient government serving the public,” diin ng kongresista.

Nilinaw ni Herrera-Dy na hindi trabaho ng mga kongresista na papelan pati ang pagkuha ng pasaporte ng mga kababayan kundi nais lamang nilang makatulong sa mga lumalapit sa kanila. Gayunman, makabubuti aniya kung malulunasan ang problema.

“I hear you and hopefully by the opening by March ng RCO (Regional Consular Office) mawala na ‘yan and diretso na sila. May nahuli kami na sila nagsasabi na kumuha kayo ng endorsement tapos nagtsa-charge sila pati ‘yung office ng congressman, senador o Malacañang nadadamay… all of this cause nga because of backlog,” paliwanag naman ni Cayetano.

Sinabi pa ni Cayetano na hindi sa isang iglap lamang ay malulutas na ang problema dahil wala naman siyang ‘magic wand’ subalit kung makalipas anya ang dalawa o tatlong taon na naririyan pa rin ang suliranin ay wala nang ibang dapat sisihin kundi siya. ()