Cayetano sasampolan mga pasaway sa BGC

Kinatigan ni Taguig City Mayor Lino Cayetano ang Philippine National Police (PNP) na ginawa lang umano ang kanilang tungkulin sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) na nilabag ng mga dayuhan at iba pang residente ng Pacific Plaza Towers sa Bonifacio Global City.

“Taguig will not tolerate abuse of any law enforces but we require all citizens, Filipinos and foreigners, residing in Taguig City, to follow the ECQ. We are in a state of public health crisis. The PNP is here to enforce the quarantine for our safety. They are not allowed to circumvent the law or to barge into our homes, but if there is a crime or a violation being committed, they are allowed to come in and help solve the problem,” sabi ni Cayetano.

Para sa alkalde, ang residente na nagpunta sa pool area ng gusali ay malinaw na lumabag sa ECQ rule na nag-aatas sa lahat na manatili sa kani-kanilang mga tahanan maliban sa bibili ng kanilang pagkain at iba pang pangangailangan.

Reaksyon ito ni Cayetano sa reklamo ng ilang PPT resident dahil sa diumano’y sapilitang pagpasok ng pulis sa kanilang gusali, paglalabas ng baril, at paninigaw sa mga residente noong Linggo.

Batay sa PNP, bumisita ang tauhan nito sa limang gusali noong Abril 19 at tanging ang PPT lang umano ang bukas ang pool at garden area kung saan malinaw na lumalabag ang mga residente nito sa ECQ rule.

Tatlong beses na umanong nagbabala ang PNP sa mga residente ng PPT nang araw na iyon pero hindi pa rin umano ito sumunod. Sa ikatlong pagkakataon umano, sumama na si PNP Taguig commander Maj. Joseph Austria at personal na inutusan ang mga residente na bumalik sa kanilang unit.

“From the lobby, he (Austria) can see swimming pool. He said he talked to the residents but they didn’t mind him. He asked them to vacate and to leave when a foreigner started shouting at him and debating with him while he appealed for them to leave,” sabi ni Cayetano.

Sa ngayon, naniniwala ang alkalde na ang PPT management ay mga residente nito ay kailangang maturuan ng leksyon hinggil sa pagbabawal sa pagtitipon sa mga common area para mahinto ang pagkalat ng coronavirus.

Hinimok ni Cayetano ang PPT na magsampa ng kaso sa korte hinggil sa ordinansa ng lungsod para sa pagsasara ng mga common space.