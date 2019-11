Cayetano pulpol sa sports — Binay

HINDI pa rin naghihilom ang sugat na binigay ni House Speaker Alan Peter Cayetano kay dating Vice President Jejomar Binay noong 2016 presidential elections.

Ito’y matapos na kuwestiyunin ni Binay kung bakit si Cayetano pa ang ginawang punong abala sa 30th Southeast Asian Games (SEAG) sa Pilipinas gayung wala naman itong alam sa larangan ng sports sa bansa.

Binanggit ni Binay na ito ang dahilan kung bakit maraming lumitaw na kapalpakan bago pa man buksan ang SEA Games sa bansa.

Ayon kay Binay, walang puwang ang mga amateur na tulad ni Cayetano sa pag-organisa ng malakihang sports event tulad ng SEA Games.

“Organizing major sporting events on the scale and magnitude of the SEA Games is not a walk in the park. It required skilled hands. It is no place for amateurs, and this early the amateurism is showing,” diin pa ng dating bise presidente sa kanyang kolum sa Manila Bulletin na naka-post din sa kanyang Facebook page.

Nagtataka rin si Binay kung bakit ang private foundation na Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee (Phisgoc) na pinamumunuan ni Cayetano ang siyang nangangasiwa sa biennial multi-sports event gayong may mga sports body naman na maaaring humawak nito. Inusisa rin nito kung may katotohanan ang ulat na isang empleyado ng Taguig City Hall ang binigyan ng malaking papel sa Phisgoc.

“The Speaker is not known to be a sports patron or an active sportsman.

The Phisgoc is not even entirely private sector in nature as it includes officials of the Philippine Sports Commission (PSC) and the Philippine Olympic Committee. Interestingly, it has been reported that is has in its board certain individual­s known to be friends and associates of the Speaker, including, allegedly, an employee of the Taguig City Hall,” ayon pa sa kanyang kolum.

Bukod sa wala nang alam sa sports, tadtad pa ng isyu ng overpricing ang pamamahala ni Cayetano sa SEA Games.

Isa sa tinukoy ni Binay ay ang stadium cauldron na binansagang ‘kalderong ginto’ sa New Clark City at sa mga overpriced na uniporme umano ng mga atleta.

“These are issues that impact on the performance of athletes. They impact on how our neighbors see us as hosts,” banat pa ni Binay.

Sa huli, binanggit ni Binay na hangad pa rin niya na maging matagumpay ang pagho-host ng bansa sa SEA Games.

“We truly hope that the organizers will be able to overcome the many logistical problems they are fa­cing. Let me emphasize that we wish the SEA Games to succeed, but there must be, at the end, transpa­rency and accountability,” pagtatapos nito.

Matatandaan na noong miyembro pa ng Senado sina Cayetano at Antonio Trillanes IV, pinaim­bestigahan nila sa Senate Blue Ribbon committee ang umano’y overpriced Makati City Hall Parking Buildin­g at sa iba pang iregularidad noong nagsilbing alkalde ng nasabing lungsod si Binay.

Ang ginawang pagdurog nina Cayetano at Trillanes ang naging dahilan sa pagbagsak ng popularidad ni Binay at pagkatalo noong 2016 presidential elections na pinagwagian ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan naging running mate nito ang natalong si Cayetano.

Nauna nang sinabi ni Cayetano na wala siyang kinurakot na pondo para sa SEA Games at handa siyang sumabak sa imbestigasyon ng Senado o ng Palasyo.