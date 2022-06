Cayetano pinuri SC, pinaboran FDA sa yosi control

Pinuri ni Senadora Pia Cayetano ang desisyon ng Supreme Court na sumasang-ayon sa bisa ng kapangyarihan ng Food and Drug Administration (FDA) na kontrolin ang sigarilyo at mga produktong tabako.

Sabi ni Cayetano na ang nasabing desisyon ng Korte Suprema ay pangunahing tagumpay para sa pampublikong kalusugan at sa hinaharap na henerasyon.

Si Cayetano ang nag-isponsor at nagdepensa sa FDA Act of 2009 o Republic Act 9711 na nagmamandato sa FDA na i-regulate ang lahat ng produktong makakaapekto sa kalusugan kabilang ang sigarilyo at tabako.

Nilabanan ng industriya ng tabako ang kapangyarihan ng FDA at nagtungo sa korte para pigilan ang ahensiya sa pagkontrol sa kanila. Inabot ng 13 taon bago napanalunan ang kaso.

Sina Cayetano at Senate Minority Leader Franklin Drilon ang nagsilbing ‘intervenors’ sa kaso sa SC.

“This is a major victory for our people and advocates for tobacco control and public health,” sabi ni Cayetano sa isang statement.

“It is my hope that the incoming administration will continue to strengthen our health systems, and ensure that all harmful and potentially harmful products that should fall under the ambit of FDA’s authority are duly regulated to safeguard public health,” sabi pa ng senadora. (Dindo Matining)