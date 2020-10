Cayetano may kalalagyan sa pagsuway kay Duterte

HINDI malayong mawala ang werpa ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa 304 miyembro ng Mababang Kapulungan ng Kongreso kapag nagpatuloy ito sa pagbalewala sa term-sharing agreement sa pagitan ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco na dating pinangasiwaan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay Buhay Party-list Rep. Lito Atienza, inilagay ni Cayetano ang sarili nito sa masalimuot na sitwasyon matapos na magsagawa ng loyalty check na nagtulak para sibakin si 1PACMAN Rep. Mikee Romero bilang deputy speaker.

“Alan (Cayetano) has lost a lot of support (following Romero’s removal as deputy speaker),” ani Atienza said kasabay ang pahayag na malawan ang impluwensya ni Romero dahil sa party-list coalition na mayroong 54 miyembro.

Sinabi pa ni Atienza sigurado siyang ang political party ni Pangulong Duterte na PDP-Laban ay suportado si Velasco. Ang PDP-Laban ay mayroong 65 miyembro.

“I am sure hindi hihiway ang mga political chieftains kay Presidente,” dagdag nito Atienza.

Ang National People’s Coalition na may 35 miyembro sa Kamara ay suportado rin si Velasco bilang speaker.

Ang dapat gawin ni Velasco ayon kay Atienza ay tumawag sa maliliit na grupo.

Inamin ni Atienza na majority sa pro-administration lawmakers ay dismayado sa patuloy na pagtanggi ni Cayetano na kilalanin ang term-sharing agreement sa speakership na sa kanyang pananaw ay malinaw na pagsuway sa kagustuhan ng Pangulo.

“The President was clear in his statement that he wants the term-sharing honored by both camps. That was what the President said, so honor your word,” giiit pa ni Atienza kay Cayetano.

Bukod sa Nacionalista Party kung saan kaanib si Cayetano ay suportado ito ng 43-member ng National Unity Party (NUP) na pinamumunuan ni Cavite Rep. Elpidio Barzaga.