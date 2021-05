Cayetano, kaalyado namudmod ng P10K tulong

Nagbigay ng P10,000 tulong pinansiyal si dating Speaker Alan Peter Cayetano at kanyang mga kaalyado mula sa Balik sa Tamang Serbisyo (BTS) sa Kongreso movement ngayong Sabado sa may halos 200 benepisyaryo mula sa iba’t ibang sulok ng Pilipinas.

Bahagi ito ng kampanya nila para maipasa na ang panukalang “10K Ayuda Bill” at sa pagdiriwang ng Labor Day.

Nagsagawa si Cayetano at BTS movement ng live virtual event na “Sampung Libong Pag-asa”.

Sakop ng “Sampung Libong Pag-asa” event ang Batangas, Bulacan, Cavite, Camarines Sur, Caloocan City, Marikina City, Quezon City, Taguig City, Mandaluyong City, Pateros, Sta. Rosa City in Laguna, Antipolo City sa Rizal at Ormoc City sa Leyte.

“Mga tunay na tao ito na tunay ang problema, na bago magkaroon ng pandemya ay hirap na at ngayon ay hirap na hirap. Ilan lang ang [nabigyan] today, at bagama’t mara¬ming nai-inspire na gusto ring tumulong, kailangan pa rin talaga natin itong batas na ito para lahat mabigyan,” pahayag ni Cayetano sa programa.

“Hopefully, itong gagawin natin today, in the spirit of bayanihan through private sponsors and donors, ma-encourage ang Congress pag-open ng May 17 na ‘yong 10K Ayuda Bill at Bayanihan 3 ay itulak naman at ipasa na,” dagdag niya.